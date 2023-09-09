Оккупанты убеждают детей, что ни Украины, ни украинского языка не было - Лубинец

08:36 09 сентября Киев, Украина

Цель россии – уничтожить украинский народ, его корни. Для этого рф подло использует украинских детей. Как рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, выступая 8 сентября в Медиацентре Украины, на временно оккупированных россиянами территориях Украины захватчики используют исключительно свою программу обучения и навязывают детям информацию о том, что ни Украины, ни украинского языка, ни этноса не существовало.

"Первый урок там всегда история, где с самого начала начинают рассказывать, что Украины не существовало, украинского языка не существовало, украинского этноса не существовало. Вам, детям, нужно понять, что вы всегда были русскими, ваш родной язык - русский. Поэтому таким образом давайте, радуйтесь, что вы, наконец, можете себя идентифицировать как россияне", - отметил Дмитрий Лубинец.

В то же время, он отметил, что детей массово привлекают для проведения пропагандистских акций и заставляют "радоваться" российской "гуманитарке".

"Например, привозят российские учебники - дети должны их встречать с российскими флагами и на камеру рассказывать, насколько они радуются так называемым гуманитарным караванам", - рассказал Лубинец.

Ранее сообщалось, что школьникам в рф издали учебники по оправданию войны в Украине.