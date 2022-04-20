Оккупанты сожгли архив Вячеслава Чорновола в Буче

10:29 20 апреля Киев, Украина

В местности города Буча на Киевщине – Лесной Буче – в результате вражеских обстрелов уничтожен архив украинского политического деятеля, диссидента и журналиста Вячеслава Чорновила. Также утрачены все книги из его бывшего фонда.

Об этом сообщил племянник Чорновила Богдан Плахотнюк.



По словам мужчины, ничего не осталось и от архивных материалов его отца – политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка. Архивы находились в доме родителей Богдана – Валентины Чорновил, сестры Вячеслава и Николая Плахотнюка.



«Уничтожено мое детство и юность... Уничтожен частично архив моего дяди, Героя Украины, Вячеслава Чорновила. Уничтожены все книги из бывшего Фонда Чорновила и более 60 комплектов десятитомника Чорновила, который упорядочивала мама. Уничтожен архив папы, политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, которые вылетели при взрыве», – сообщил Плахотнюк 19 апреля, когда впервые сумел добраться до дома в Буче.