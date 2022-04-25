Оккупанты создали фейковый аналог чат-бота СБУ

14:47 25 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки . На этот раз они

распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв.

Официальный чат-бот СБУ ➡️ @stop_russian_war_bot



Благодаря ему СБУ получает тысячи сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методически отминусовуют российских оккупантов с нашей земли.



В СБУ просят обязательно проверять, куда отправляете информацию и доверять только официальным страницам государственных органов и структур, чтобы не дать врагу получить преимущество на информационном фронте!