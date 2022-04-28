Оккупанты сбросили авиабомбы на полевой госпиталь на территории завода "Азовсталь"

16:55 28 апреля Киев, Украина





Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".



В телеграмме Азова также опубликовали видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушенных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. Рашисты ночью разбомбили полевой госпиталь на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся раненые украинские военные. Есть погибшие, заново раненые и контуженные.Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".В телеграмме Азова также опубликовали видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушенных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

“россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые защитные бетонные сооружения. Потом, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии”, – говорится в сообщении.

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в том числе операционная. Это делает невозможным оказание помощи украинским военным – даже в тех условиях, которые были раньше.



Такие действия оккупантов являются военным преступлением.

«Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должно нападать! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами)», – отмечают в публикации.

Азов призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.