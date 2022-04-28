Оккупанты сбросили авиабомбы на полевой госпиталь на территории завода "Азовсталь"

Рашисты ночью разбомбили полевой госпиталь на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся раненые украинские военные. Есть погибшие, заново раненые и контуженные.
Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".
В телеграмме Азова также опубликовали видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушенных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.
Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".
В телеграмме Азова также опубликовали видео, снятое сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушенных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.
Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в том числе операционная. Это делает невозможным оказание помощи украинским военным – даже в тех условиях, которые были раньше.
Такие действия оккупантов являются военным преступлением.
Такие действия оккупантов являются военным преступлением.
Азов призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.
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