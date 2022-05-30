Оккупанты пытались провести "перепись населения" на Херсонщине

В селе Стрелковое Херсонской области российские кафиры не смогли провести так называемую "перепись населения" - местные жители отказались предоставлять свои данные.
Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань .
Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань .
За это россияне избили парня, но никто не сломался и своих данных не дал.
Советник главы ОВА добавил, что Херсонщина героически противостоит любым планам российских оккупантов.
Напомним, россияне планировали провести "перепись населения" в Херсонской области еще в начале мая. Поэтому местным жителям запретили любое перемещение между населенными пунктами.
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