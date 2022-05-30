Оккупанты пытались провести "перепись населения" на Херсонщине

11:29 30 мая Киев, Украина





Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань . В селе Стрелковое Херсонской области российские кафиры не смогли провести так называемую "перепись населения" - местные жители отказались предоставлять свои данные.Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань .

“В Стрелковом Геническом районе кафиры хотели провести свою перепись населения. Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН – никто в это вранье не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей”, – написал Хлань.

За это россияне избили парня, но никто не сломался и своих данных не дал.



Советник главы ОВА добавил, что Херсонщина героически противостоит любым планам российских оккупантов.



Напомним, россияне планировали провести "перепись населения" в Херсонской области еще в начале мая. Поэтому местным жителям запретили любое перемещение между населенными пунктами.