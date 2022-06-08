Оккупанты проводят в Херсонской области фейковый "соцопрос"

Российские оккупанты в Херсонской продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социологический опрос".
Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к россии, войне, оккупации и лично путину.
Основные вопросы:
- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
- как вы оцениваете обстановку в Херсоне?
- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни?
- как вы относитесь к "специальной военной операции" в Украине?
- как вы относитесь к владимиру путину?
- как вы относитесь к русской армии?
- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав россии или идти по пути Л/ДНР, или войти в состав «республики Крым»?
- есть ли родственники в Украине и россии?
- что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что стоит сделать россии для региона: улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.?
"Результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля по "чистоте" итога такого «"исследования" нет и быть не может. Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за безопасность.
Следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" на основании результатов "социологического исследования", где украинцы якобы "выразили поддержку оккупационному режиму".
Напомним, что согласно опросу 2018 года, проведенного группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов», 68% жителей Херсонской области чувствуют гордость за то, что они являются гражданами Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.
Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к россии, войне, оккупации и лично путину.
Основные вопросы:
- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
- как вы оцениваете обстановку в Херсоне?
- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни?
- как вы относитесь к "специальной военной операции" в Украине?
- как вы относитесь к владимиру путину?
- как вы относитесь к русской армии?
- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав россии или идти по пути Л/ДНР, или войти в состав «республики Крым»?
- есть ли родственники в Украине и россии?
- что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что стоит сделать россии для региона: улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.?
"Результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля по "чистоте" итога такого «"исследования" нет и быть не может. Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за безопасность.
Следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" на основании результатов "социологического исследования", где украинцы якобы "выразили поддержку оккупационному режиму".
Напомним, что согласно опросу 2018 года, проведенного группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов», 68% жителей Херсонской области чувствуют гордость за то, что они являются гражданами Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.
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