Оккупанты присылают фейковые сообщения от имени украинских бойцов

Оккупанты от имени украинских бойцов присылают фейковые сообщения жителям Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
Отмечается, что номер горячей линии бригады (+380 (99) 736 18 89) был сломан.
Отмечается, что номер горячей линии бригады (+380 (99) 736 18 89) был сломан.
Украинские бойцы призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации.
Номер горячей линии бригады изменен.
Как сообщалось ранее, после деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову".
Номер горячей линии бригады изменен.
Как сообщалось ранее, после деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову".
По данным СМИ, в Италии на многих каналах предоставляют слово пророссийским "экспертам" или пропагандистам.
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