Оккупанты превратили Мариуполь и его окрестности в Некрополь

09:14 17 мая Киев, Украина

С помощью спутниковых снимков Maxar, журналисты украинских СМИ нашли еще одно место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

14 мая советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь", где может находиться так называемая "братская могила".



С помощью спутниковых снимков Maxar, журналисты "Схем" нашли это место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.





Появились массовые захоронения в начале марта. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева выкладывала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев , однако не указала точное место захоронения. Анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно об историческом кладбище "Некрополь" в центре Мариуполя.

Это подтверждают сами кадры из видео, отмечает Радио Свобода. На них с одной стороны виден купол собора святого Николая, высокая труба, принадлежащая зданию в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

Это захоронение стало уже четвертым, подтвержденным местными властями. Вокруг города уже известно о не менее трех таких местах: у поселка городского типа Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка городского типа Старый Крым.

Захоронения в Виноградном и Старом Крыму продолжают увеличиваться в размерах.

Карта массовых захоронений (братских могил), что подтверждено спутниковыми снимками