Оккупанты потеряли 28 700 человек личного состава - Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали 200 оккупантов, общие потери личного состава рф - 28 700.
Наибольшие потери противника наблюдались на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:
- танков – 1 263 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 090 (+27) единиц;
- артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;
- РСЗО – 200 (+1) единиц;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+1) единицы;
- вертолетов – 168 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5);
- крылатые ракеты – 103 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единицы;
- специальная техника – 43 (+0).
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