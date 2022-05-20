Оккупанты потеряли 28 700 человек личного состава - Генштаб ВСУ

09:20 20 мая Киев, Украина

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали 200 оккупантов, общие потери личного состава рф - 28 700.
Наибольшие потери противника наблюдались на Бахмутском направлении.
 
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:
  • танков – 1 263 (+9) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 090 (+27) единиц;
  • артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;
  • РСЗО – 200 (+1) единиц;
  • средства ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 204 (+1) единицы;
  • вертолетов – 168 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5);
  • крылатые ракеты – 103 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единицы;
  • специальная техника – 43 (+0).
 
 