Оккупанты планируют вывезти из музеев Крыма ценные экспонаты, в Минкульте считают это военным преступлением

19:20 17 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики со ссылкой на Генштаб ВСУ.



Соответствующий план "внешней эвакуации" из музеев Крыма на территорию россии, как отмечают в Минкульте, предусматривает первоочередной вывоз самых ценных предметов, в том числе археологических находок из драгоценных металлов. Российские власти под предлогом "эвакуации" могут вывезти ценности из музеев Крыма и других оккупированных территорий. Такие действия россиян можно считать военным преступлением, поскольку таким образом они пытаются вывезти из Украины все ценное.Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики со ссылкой на Генштаб ВСУ.Соответствующий план "внешней эвакуации" из музеев Крыма на территорию россии, как отмечают в Минкульте, предусматривает первоочередной вывоз самых ценных предметов, в том числе археологических находок из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет пропорционален ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права и повлекут как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном уровне”, – говорится в сообщении.

Министерство культуры обращается в ЮНЕСКО и все международные партнеры с призывом не допустить очередного нарушения международного права россией и отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями.

Также в Минкульте призывают принять меры для противодействия нелегальному трафику культурных ценностей и легализации оккупантами незаконно присвоенных ценностей, в частности, на основании выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных россией территориях, осуществленных после 2013 года.