Оккупанты планируют устроить провокации на Пасху, "алиби" уже подготовили

Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, контекстом которой является то, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:
⚠️ Запорожская;
⚠️ Николаевская;
⚠️ Одесская;
⚠️ Сумская;
⚠️ Харьковская.
Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.
Конечно в минобороны РФ, утверждают, что Киев готовит "изощренные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами, но история с бомбардировкой вокзала в Краматорске является подтверждением того, что такой вброс может быть почвой именно для подготовки обстрелов оккупантами.
В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, контекстом которой является то, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:
⚠️ Запорожская;
⚠️ Николаевская;
⚠️ Одесская;
⚠️ Сумская;
⚠️ Харьковская.
Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.
Конечно в минобороны РФ, утверждают, что Киев готовит "изощренные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами, но история с бомбардировкой вокзала в Краматорске является подтверждением того, что такой вброс может быть почвой именно для подготовки обстрелов оккупантами.
Также утверждается, что власти в Украине уже заранее готовят большое количество репортеров с Запада, чтобы снять последствия бомбардировок. Очевидно, что представители режима Путина понимают, что если такая провокация все же случится – она в любом случае будет под прицелом большого количества находящихся сегодня в Украине зарубежных журналистов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии