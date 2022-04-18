Оккупанты планируют устроить провокации на Пасху, "алиби" уже подготовили

15:12 18 апреля Киев, Украина

Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи.





В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, контекстом которой является то, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:



⚠️ Запорожская;

⚠️ Николаевская;

⚠️ Одесская;

⚠️ Сумская;

⚠️ Харьковская.



Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.



Конечно в минобороны РФ, утверждают, что Киев готовит "изощренные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами, но история с бомбардировкой вокзала в Краматорске является подтверждением того, что такой вброс может быть почвой именно для подготовки обстрелов оккупантами.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию, контекстом которой является то, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России". При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:⚠️ Запорожская;⚠️ Николаевская;⚠️ Одесская;⚠️ Сумская;⚠️ Харьковская.Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага.Конечно в минобороны РФ, утверждают, что Киев готовит "изощренные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами, но история с бомбардировкой вокзала в Краматорске является подтверждением того, что такой вброс может быть почвой именно для подготовки обстрелов оккупантами.

Также утверждается, что власти в Украине уже заранее готовят большое количество репортеров с Запада, чтобы снять последствия бомбардировок. Очевидно, что представители режима Путина понимают, что если такая провокация все же случится – она в любом случае будет под прицелом большого количества находящихся сегодня в Украине зарубежных журналистов.