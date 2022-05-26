Оккупанты отправили 58 тонн посылок с награбленным - расследование

15:28 26 мая Киев, Украина

За три месяца войны российские мародеры отправили домой 58 тонн посылок из пунктов курьерской службы СДЭК в приграничных с Украиной городах россии и беларуси.





3 апреля блогер Антон Мотолько опубликовал видео, на котором российские военные отправляют посылки в отделении СДЭК в белорусском Мозыре. Это видео стало первым свидетельством мародерства российской армии. После публикации видео журналисты «Медиазоны» начали наблюдать за тем, что и куда отправляется из всех приграничных с Украиной пунктов СДЭК.



Проанализировав 18,5 млн отправлений, журналисты выделили критерии подозрительных посылок — как правило, это посылки в города с воинскими частями. Общий вес таких подозрительных посылок составил 58 тонн. Чтобы понять, что именно отправляется в подозрительных посылках, журналисты несколько десятков часов наблюдали за тем, что люди в российской военной форме отправляют из одного приграничного пункта доставки, в Валуйках Белгородской области.



Это следует из расследования «Медиазоны».3 апреля блогер Антон Мотолько опубликовал видео, на котором российские военные отправляют посылки в отделении СДЭК в белорусском Мозыре. Это видео стало первым свидетельством мародерства российской армии. После публикации видео журналисты «Медиазоны» начали наблюдать за тем, что и куда отправляется из всех приграничных с Украиной пунктов СДЭК.Проанализировав 18,5 млн отправлений, журналисты выделили критерии подозрительных посылок — как правило, это посылки в города с воинскими частями. Общий вес таких подозрительных посылок составил 58 тонн. Чтобы понять, что именно отправляется в подозрительных посылках, журналисты несколько десятков часов наблюдали за тем, что люди в российской военной форме отправляют из одного приграничного пункта доставки, в Валуйках Белгородской области.

Люди в военной форме отправляли кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитару, палатку и многое другое.

А в одном случае российские военные использовали СДЭК для перевозки российского беспилотника "Орлан" — и, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию.

Больше всего посылок люди в военной форме отправили в Юргу Кемеровской области, где расположены три воинские части: общий вес посылок туда составил 5,7 тонны. Еще 5,6 тонны — в Чебаркуль, где стоят два танковых полка.