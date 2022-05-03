Оккупанты отключили Херсонскую область от украинского интернета

07:43 03 мая Киев, Украина

В эту субботу интернет в оккупированном херсонском регионе был полностью отключен от украинских провайдеров, а когда соединение было восстановлено, то метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

Об этом сообщила британская IT-компания NetBlocks.

«Соединение в сети было маршрутизировано через российскую, а не украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, так что, вероятно, подпадает под действие регуляций, слежения и цензуры», – говорится на сайте NetBlocks.

С точки зрения Минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние на Херсон в течение длительного периода".