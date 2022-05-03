Оккупанты отключили Херсонскую область от украинского интернета

В эту субботу интернет в оккупированном херсонском регионе был полностью отключен от украинских провайдеров, а когда соединение было восстановлено, то метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.
Об этом сообщила британская IT-компания NetBlocks.
С точки зрения Минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние на Херсон в течение длительного периода".
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