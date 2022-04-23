Оккупанты ограничивают подачу воды жителям Луганщины

Украинские водоканалы готовы бесперебойно и в необходимых количествах поставлять воду на оккупированные российскими боевиками украинские земли, однако, так называемые местные власти ОРДЛО не расплачиваются за нее.
Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Дом".
По его словам, Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.
Параллельно оккупанты пытаются оспаривать тарифы и накопленные долги.
"Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.
Напомним, 19 июля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня. На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.
"Потому что их задолженность большая, порядка 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.
Напомним, 19 июля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю, г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня. На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.
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