Оккупанты ограничивают подачу воды жителям Луганщины

11:13 25 июля Киев, Украина

Украинские водоканалы готовы бесперебойно и в необходимых количествах поставлять воду на оккупированные российскими боевиками украинские земли, однако, так называемые местные власти ОРДЛО не расплачиваются за нее.



Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Дом".



По его словам, Попаснянский райводоканал и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.

"Мы готовы, но "власти" на временно оккупированной территории периодически все-таки создают проблемы, даже жителям неподконтрольной Украине территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждения, что оккупационные власти жестко ограничили подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема", - подчеркнул Гайдай.