Оккупанты обнародовали в соцсетях "документ" о потерях украинской армии: с грамматическими ошибками и русизмами

18:03 24 августа Киев, Украина

Российские оккупанты в телеграмм-каналах распространили фейковый "документ", содержащий "сведения" об общих потерях, которые за время войны с рф якобы понесли украинские военные - 131 014 человек.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Таким образом, оккупанты продолжают попытки ведения информационно-психологических операций, призванных деморализовать Силы обороны Украины.

О том, что "документ" является фейковым, свидетельствуют ошибки, не присущие украинской деловой речи, а также многочисленные русизмы:
  • «информации О погибших»;
  • «полученных ранения»;
  • «числятся (относительно Вооруженных сил)».
К тому же, согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрих-код на официальных документах ВСУ проставляют в
центре нижнего поля первой страницы документа.
 
ЦПД еще раз призвал пользователей проверять подозрительные "документы" и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков только помогает врагу.