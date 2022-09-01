Оккупанты обнародовали в соцсетях "документ" о потерях украинской армии: с грамматическими ошибками и русизмами

18:03 24 августа Киев, Украина





Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).



Таким образом, оккупанты продолжают попытки ведения информационно-психологических операций, призванных деморализовать Силы обороны Украины.



О том, что "документ" является фейковым, свидетельствуют ошибки, не присущие украинской деловой речи, а также многочисленные русизмы: Российские оккупанты в телеграмм-каналах распространили фейковый "документ", содержащий "сведения" об общих потерях, которые за время войны с рф якобы понесли украинские военные - 131 014 человек.Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).Таким образом, оккупанты продолжают попытки ведения информационно-психологических операций, призванных деморализовать Силы обороны Украины.О том, что "документ" является фейковым, свидетельствуют ошибки, не присущие украинской деловой речи, а также многочисленные русизмы:

«информации О погибших»;

«полученных ранения»;

«числятся (относительно Вооруженных сил)».

К тому же, согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрих-код на официальных документах ВСУ проставляют в

центре нижнего поля первой страницы документа.

ЦПД еще раз призвал пользователей проверять подозрительные "документы" и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков только помогает врагу.