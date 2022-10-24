Оккупанты незаконно вывезли 2 тысячи украинских детей в оккупированный Крым и россию – правозащитники

12:10 24 октября Киев, Украина

Оккупанты вывезли во территорию временно оккупированного Крыма 1 939 детей в возрасте от шести до 18 лет из Херсона и Запорожья.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр .

Правозащитная организация сообщает, что дети – без теплой одежды и обуви. Они находятся в Евпатории.

Оккупанты объявили сбор одежды и обуви на предприятиях и по школам Крыма.
"Россияне снова пытаются обмануть людей и продемонстрировать крымчанам, что они спасли детей от нацистов, хотя на самом деле сорвали этих детей с мест проживания, а возможно, кого-то сделали сиротами", - говорится в сообщении правозащитной организации.
О незаконном вывозе украинских детей сообщила также глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова во время первого парламентского саммита Крымской платформы в Загребе (Хорватия).

По ее данным россия уже вывезла около 2 000 детей с прифронтовых территорий и планирует вывезти еще 4 000.
"Эти дети будут заложниками для того, чтобы получить лояльность от их родителей. Ибо этих детей россия отрывает от родителей”, – прокомментировала правозащитница.
По данным Регионального центра прав человека, россия незаконно усыновила уже 390 украинских детей. Правозащитная организация считает, что это количество детей будет дальше расти, поскольку россия вносит изменения в свое законодательство.