Оккупанты незаконно вывезли 2 тысячи украинских детей в оккупированный Крым и россию – правозащитники

Оккупанты вывезли во территорию временно оккупированного Крыма 1 939 детей в возрасте от шести до 18 лет из Херсона и Запорожья.
Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр .
Правозащитная организация сообщает, что дети – без теплой одежды и обуви. Они находятся в Евпатории.
Оккупанты объявили сбор одежды и обуви на предприятиях и по школам Крыма.
Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр .
Правозащитная организация сообщает, что дети – без теплой одежды и обуви. Они находятся в Евпатории.
Оккупанты объявили сбор одежды и обуви на предприятиях и по школам Крыма.
О незаконном вывозе украинских детей сообщила также глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова во время первого парламентского саммита Крымской платформы в Загребе (Хорватия).
По ее данным россия уже вывезла около 2 000 детей с прифронтовых территорий и планирует вывезти еще 4 000.
По данным Регионального центра прав человека, россия незаконно усыновила уже 390 украинских детей. Правозащитная организация считает, что это количество детей будет дальше расти, поскольку россия вносит изменения в свое законодательство.
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