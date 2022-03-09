Оккупанты начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска - СБУ

15:07 08 Март Киев, Украина

Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах указанных листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности, полка «Азов». Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ.

Листочки А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.
"Знаем, что вы умны и все понимаете, но просим жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции и пытается посеять панику! Продолжаем доверять ВСУ!", - говорится в сообщении СБУ.