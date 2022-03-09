Оккупанты начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска - СБУ

"Знаем, что вы умны и все понимаете, но просим жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции и пытается посеять панику! Продолжаем доверять ВСУ!", - говорится в сообщении СБУ.