Оккупанты начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска - СБУ

Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах указанных листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности, полка «Азов». Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ.
Листочки А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах указанных листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности, полка «Азов». Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ.
Листочки А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.
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