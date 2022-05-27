Оккупанты ищут в Херсоне мариупольцев, чтобы отвезти их обратно в разрушенный город

Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с "Росгвардией" проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко .
В Херсоне, где нарастает гуманитарный кризис, в настоящее время осталось до 180 тысяч жителей из 300 тысяч, проживавших там до оккупации.
Многие из них – это люди, выехавшие из соседних населенных пунктов, в частности Снигиревки и Великой Александровки, разбомбленных российскими военными, а также оккупированных россиянами городов, например Мелитополя и Мариуполя. Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказывал, что селили этих людей в школах, где многие остаются до сих пор.
По данным Андрющенко, российские военные вместе с силовиками из "Росгвардии", выполняющими функцию своеобразной жандармерии и причастные к похищению людей в регионе, сейчас ищут места компактного расселения мариупольцев и одиноко селившихся.
В Херсоне, где нарастает гуманитарный кризис, в настоящее время осталось до 180 тысяч жителей из 300 тысяч, проживавших там до оккупации.
Многие из них – это люди, выехавшие из соседних населенных пунктов, в частности Снигиревки и Великой Александровки, разбомбленных российскими военными, а также оккупированных россиянами городов, например Мелитополя и Мариуполя. Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказывал, что селили этих людей в школах, где многие остаются до сих пор.
По данным Андрющенко, российские военные вместе с силовиками из "Росгвардии", выполняющими функцию своеобразной жандармерии и причастные к похищению людей в регионе, сейчас ищут места компактного расселения мариупольцев и одиноко селившихся.
Причина и цель подобных действий, по словам Андрющенко, пока неясны. Ранее советник городского головы уже рассказывал о том, что российские военные требуют от мариупольцев вернуться в город, чтобы создать иллюзию восстановления и улучшения. Для этого, например, обзванивают выехавших, а в дома, куда хозяева не возвращаются, заселяют неизвестных.
Мариупольцам, которые находятся в Херсоне, чиновник посоветовал по возможности на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы.
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