Оккупанты хотят вывезти луганских детей на "отдых" и "оздоровление" в Карелию - ЦНС

08:39 05 февраля Киев, Украина

Оккупанты планируют вывезти украинских детей со временно оккупированных территорий Луганской области в Карелию. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что объясняют якобы направлением на "отдых" и "оздоровление".

"На этой неделе состоялась встреча председателя собрания Республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя так называемого "Народного совета" на ВОТ (временно оккупированных территориях – ред.) Луганской области Денисом Мирошниченко. Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "прекрасные курорты" Карелии. Учитывая то, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", – подчеркнули в Центре.

Отмечается, что во время таких "разговоров" о депортации украинских детей оккупанты преследуют две цели.

"Такие частые поездки руководителей разных регионов с намерениями "выторговать" себе определенное количество детей под завуалированными предлогами "оздоровления", "отдыха", "культурного обмена" имеют как сугубо практическую цель – списание бюджетных средств на эти мероприятия, так и более жуткую – все больше появляется свидетельств о похищениях несовершеннолетних и торговле людьми", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не отправлять своих детей на любые поездки, организованные оккупационными "властями".

Ранее сообщалось, что из Луганщины в Татарстан депортировали 50 школьников.