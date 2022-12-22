Оккупанты хотят вывезти из Украины до 2 тысяч детей в рф якобы на "елки"

06:45 22 декабря Киев, Украина

Оккупанты пытаются собрать от 1,5 тысячи до 2 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию якобы на новогодние "елки". Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По словам Федорова, россияне прикрываются пропагандой - детей якобы увезут в москву на новогодние праздники. При этом он напомнил о случаях, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и россию сначала на неделю. Затем задержали их на отдыхе на два месяца.

Федоров призвал всех родителей, остающихся в оккупации, не отдавать своих детей оккупантам.

"Враг не раз показывал, что они нужны россии либо для пропаганды, либо в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину вернули 103 незаконно вывезенных в рф ребенка.