Оккупанты дают выбор: гражданство рф для ребенка или лишение родительских прав

08:37 14 октября Киев, Украина

Российские оккупационные власти продолжают насильную паспортизацию населения. Принуждая жителей захваченных ими украинских территорий к российскому гражданству, они проявляют самые бесчеловечные методы, используя родительские чувства к ребенку.

Как сообщает Центр национального сопротивления на своем сайте, оккупанты требуют от родителей, чтобы их дети получили гражданство россии.

При этом родителям, которые не хотят, чтобы их дети брали паспорта россии, оккупанты угрожают тем, что детей у них могут забрать.

"Они запугивают людей обращениями в так называемые "органы опеки", которые потенциально могут забрать маленьких украинцев в приют", - говорится в сообщении.

Указывается, что родителям детей, вынужденных ходить во вражеские школы, дали "время на размышления до конца октября".

"Или ребенок становится гражданином россии, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", - указали в ЦНС.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нашли еще один способ шантажа населения на оккупированных территориях. Они требуют от людей показать российский паспорт в обмен на бесплатные лекарства.

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики угрожают местным без российских паспортов депортацией в Сибирь и конфискацией всего имущества - Генштаб.