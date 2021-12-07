Оккупационные власти Крыма жестко ограничивают политические и гражданские права крымчан

19:33 12 Апрель Киев, Украина





Согласно отчету, Международная правозащитная организация Freedom House , занимающаяся поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в мире, опубликовала глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах Согласно отчету, Крым оказался на 201 месте из 210, сообщает международная организация Крымская правозащитная группа.

"Крым обозначен как несвободный, и получил крайне низкий балл - 7. Именно столько баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий; такие, как Северная Корея, Сирия, оккупированные РФ отдельные территории Донецкой и Луганской областей, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Эритрея, Тибет и Сомали", - говорится в отчете.

Freedom House отмечает, что "власти" Крыма жестко ограничивают права крымчан.

"Оккупационное правительство в Крыму жестко ограничивает политические и гражданские права, блокирует на территории полуострова доступ к независимым СМИ, применяет российское антитеррористическое законодательство в политическом преследовании граждан, которые не согласны с действиями оккупационных властей. Многие украинцы были депортированы или вынужденно покинули Крым", - отметили эксперты.

В документе также отмечается, что в Крыму серьезно ограничена свобода СМИ. Журналисты рискуют подвергнуться преследованиям, аресту и тюремному заключению за выполнение своей работы.



Кроме того, строго ограничена свобода собраний. Публичные мероприятия не могут проводиться без разрешения властей, а комментарии в социальных сетях отслеживаются "властью".