"Океан Эльзы" и "Бумбокс" возмущены

Украина отпраздновала День Независимости, в честь этого события прошел концерт "Песенная история современной Украины", на котором артисты исполняли песни друг друга.
Представители групп, которые не принимали участие в концерте, а именно "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен .
При этом, на странице "Океана Эльзы" в Facebook опубликовали пост об уважении к авторским правам.
Также в комментариях под постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов написал, что у него тоже никто не спрашивал об использовании песен.
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