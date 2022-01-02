"Океан Эльзы" и "Бумбокс" возмущены

20:34 24 Август Киев, Украина

Украина отпраздновала День Независимости, в честь этого события прошел концерт "Песенная история современной Украины", на котором артисты исполняли песни друг друга.
 
Представители групп, которые не принимали участие в концерте, а именно "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен .
"Независимость - это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе правам. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - написала менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко.
При этом, на странице "Океана Эльзы" в Facebook опубликовали пост об уважении к авторским правам.
"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?" - говорится в сообщении.
Также в комментариях под постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов написал, что у него тоже никто не спрашивал об использовании песен.
"Нет конечно, никто не спрашивал", - написал Алексей Согомонов.