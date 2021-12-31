"Охматдет": проведена успешная неродственная трансплантация костного мозга

16:28 03 Сентябрь Киев, Украина

В детской спецбольнице "Охматдет" проведена вторая успешная операция по трансплантации костного мозга, от донора, который не является родственником пациента.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

"На прошлой неделе в больнице "Охматдет" провели вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Речь идет о трансплантации, проведенной парню Леониду. Он получил свой костный мозг... от донора из Германии... Все расходы больницы впервые было оплачено средствами Минздрава за счет средств госбюджета... На следующей неделе в "Охматдете" планируют две трансплантации - аутологическая и от частично совместимого родственного донора", - рассказал Иващенко.

По его словам, в конце месяца планируется третья неродственная трансплантация , костный мозг будет поставлен из-за рубежа.

Кроме того, он рассказал, что Минздрав разработал проект распоряжения правительства о создании украинского центра трансплант-координации.