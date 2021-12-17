Огромная пробка на украинско-венгерской границе

16:37 14 Июль Киев, Украина

Пропускной пункт "Тиса", который находится на границе с Венгрией, собрал вереницу из автомобилей , более 200 авто не могут покинуть Украину.

Эту информацию сообщили в Государственной пограничной службе во вторник, 14 июля.

По состоянию на 15:00 около 200 транспортных средств ожидают оформления для выезда за границу.



Почему образовалась пробка?

Как сообщили в Госпогранслужбе, давка на границе после разрешения транзитного проезда по территории Венгрии украинцам, которые имеют право на проживание в странах-членах Европейского союза.



Вторая причина образования пробки, по словам пограничников, связана с решением правительства Венгрии усилить противоэпидемические ограничения во время въезда в страну.



