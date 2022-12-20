Ограбление оккупантами херсонских музеев является военным преступлением - HRW

12:17 20 декабря Киев, Украина

Российские военные силы и действовавшие по их приказу гражданские лица разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства из двух музеев, собора и национального архива в Херсоне , прежде чем покинуть город после 8-месячной оккупации, сообщила 20 декабря правозащитная организация Human Rights Watch (HRW)

«В последние дни оккупации Херсона российские войска загружали картины, золото, серебро, древнегреческие артефакты, религиозные иконы и исторические документы на грузовики, направлявшиеся на подконтрольные россии территории, – заявила Белкис Вилле, заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch. – Эти систематические кражи были организованной операцией по похищению у украинцев их национального наследия и составляют военное преступление, за которое грабители должны быть привлечены к ответственности».

С 24 февраля российские войска, как сообщается, ограбили по меньшей мере пять других культурных заведений на юге Украины – случаи, приравниваемые к военным преступлениям, заявила HRW.

Преступления, направленные против культурного наследия или затрагивающие его, могут отдельно или в совокупности с другими деяниями также преследоваться в судебном порядке как преступления против человечности.