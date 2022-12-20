Ограбление оккупантами херсонских музеев является военным преступлением - HRW

Российские военные силы и действовавшие по их приказу гражданские лица разграбили тысячи ценных артефактов и произведений искусства из двух музеев, собора и национального архива в Херсоне, прежде чем покинуть город после 8-месячной оккупации, сообщила 20 декабря правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
С 24 февраля российские войска, как сообщается, ограбили по меньшей мере пять других культурных заведений на юге Украины – случаи, приравниваемые к военным преступлениям, заявила HRW.
Преступления, направленные против культурного наследия или затрагивающие его, могут отдельно или в совокупности с другими деяниями также преследоваться в судебном порядке как преступления против человечности.
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