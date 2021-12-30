Офис Президента рассказал о праздничных планах Зеленского

В Telegram Офиса Президента появилось сообщение о праздничных планах Владимира Зеленского с супругой. 24 августа – в день Независимости Украины они планируют присутствовать на торжественной мероприятии посвященной 29-1 годовщине праздника.

В Киеве, на Михайловской площади, глава государства с супругой Еленой Зеленской присоединятся к церемонии почтения памяти, павших защитников Украины, - сообщает Офис Президента.

Начало мероприятий запланировано на 9.00.

В то же время возле станции метро "Университет" в центре Киева начнется сбор участников Марша защитников Украины, Марша независимости и марша общественной организации "Объединенные войной, 90-й батальон". Запланировано шествие по бульвару Шевченко и ул.Крещатик, а также акции на Майдане Независимости, Европейской площади и Аллее Героев Небесной сотни.