Офис Омбудсмена: чаще всех языковое законодательство нарушают должностные лица

15:34 16 Апрель Киев, Украина

С начала текущего года в офис уполномоченного по защите государственного языка поступило 1 129 сообщений о нарушении языкового законодательства. Лидерами среди нарушителей являются должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Кременя.

"Наиболее массовыми являются сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов о предоставлении услуг на государственном языке - 446", - говорится в сообщении.

О нарушении своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.



Стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областей, сообщает офис омбудсмена.

"Несмотря на то, что мы продолжаем фиксировать нарушения Закона, следует констатировать, что украинского языка, в том числе и в сфере обслуживания, становится все больше", - подчеркнул языковой уполномоченный.

В четвертом квартале 2020 таких сообщений в адрес языкового омбудсмена поступило почти в 10 раз меньше - всего 144. Это связывают с тем, что с 16 января 2021 вступила в силу 30 статья языкового закона, которым предусмотрен полный переход сферы обслуживания на государственном языке, а также заработал сайт, где можно подать жалобу онлайн.