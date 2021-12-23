Офис Омбудсмена: чаще всех языковое законодательство нарушают должностные лица

С начала текущего года в офис уполномоченного по защите государственного языка поступило 1 129 сообщений о нарушении языкового законодательства. Лидерами среди нарушителей являются должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления.
Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Кременя.
О нарушении своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.
Стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областей, сообщает офис омбудсмена.
Стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областей, сообщает офис омбудсмена.
В четвертом квартале 2020 таких сообщений в адрес языкового омбудсмена поступило почти в 10 раз меньше - всего 144. Это связывают с тем, что с 16 января 2021 вступила в силу 30 статья языкового закона, которым предусмотрен полный переход сферы обслуживания на государственном языке, а также заработал сайт, где можно подать жалобу онлайн.
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