Офис генерального прокурора сообщил о гибели 143 детей из-за вооруженной агрессии РФ в Украине.
▪️143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.
▪️27 марта 2022 года военнослужащими России были обстреляны села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли 3 ребенка и один получил ранения.
▪️27 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.
▪️ Также 27 марта 2022 года в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.
▪️В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.
▪️В Сумской области 27 марта 2022 года военное транспортное средство России совершило наезд на семью, которая шла по дороге, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.
▪️Из-за бомбардировки и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
▪️143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.
▪️27 марта 2022 года военнослужащими России были обстреляны села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли 3 ребенка и один получил ранения.
▪️27 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.
▪️ Также 27 марта 2022 года в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.
▪️В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.
▪️В Сумской области 27 марта 2022 года военное транспортное средство России совершило наезд на семью, которая шла по дороге, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.
▪️Из-за бомбардировки и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
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