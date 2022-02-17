Официальные выходные октября

05:33 25 Сентябрь Киев, Украина

Октябрь, пожалуй, самый красивый месяц осени: погода еще достаточно теплая, а яркие краски природы манят на отдых на свежем воздухе. Да и отдыхать украинцам в этом году в октябре посчастливилось на один день больше.