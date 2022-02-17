Официальные выходные октября

Октябрь, пожалуй, самый красивый месяц осени: погода еще достаточно теплая, а яркие краски природы манят на отдых на свежем воздухе. Да и отдыхать украинцам в этом году в октябре посчастливилось на один день больше.
Из 31 дня октября работать придется 21 день. Соответственно, выходными будут остальные 10 дней. Пять из них припадают на субботу, еще четыре — на воскресенье: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября.
Дополнительный нерабочий день припадет на среду 14 октября. Это дата сразу трех больших праздников в Украине: Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.
В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который отменил День защитника отечества 23 февраля и установил празднование Дня защитника Украины 14 октября. А в марте 2015 года Верховная Рада приняла закон об установлении этого дня праздничным и нерабочим.
Кроме того во вторник, 13 октября, предпраздничный рабочий день будет сокращенным на один час.
В октябре отмечают множество профессиональных праздников, в том числе и День учителя.
Также этой осенью в Украине пройдут местные выборы. Верховная Рада назначила дату выборов на 25 октября.
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