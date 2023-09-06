Официально закрыты 280 автобусных маршрутов из Украины в Польшу и россию

16:06 08 августа Киев, Украина

Кто ездил в Польшу на автобусе наверняка столкнулся с порой недобросовестными перевозчиками. На маршрутах зачастую курсируют не соответствующего комфорта частные автобусы. Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, министерство приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок, и первым стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

В Украине закрыли 280 международных автобусных маршрутов в направлении Польши и россии. Среди закрытых в рамках реформирования:

маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118;

маршруты, ведущие в рф - 140;

маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики - 22.

"Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса єЧерга для пересечения границы автобусам", - сказал замминистра Сергей Деркач.

Сообщается, что после верификации маршрутов в Польшу состоится упорядочение маршрутов, ведущих в другие страны, при этом особое внимание министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории, а потому не могут действовать полноценно или вообще не действуют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене маршрута или внесении изменений в него.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность прекращения автобусного сообщения с Беларусью.