Официально закрыты 280 автобусных маршрутов из Украины в Польшу и россию

Кто ездил в Польшу на автобусе наверняка столкнулся с порой недобросовестными перевозчиками. На маршрутах зачастую курсируют не соответствующего комфорта частные автобусы. Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, министерство приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок, и первым стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.
В Украине закрыли 280 международных автобусных маршрутов в направлении Польши и россии. Среди закрытых в рамках реформирования:
- маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118;
- маршруты, ведущие в рф - 140;
- маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики - 22.
Сообщается, что после верификации маршрутов в Польшу состоится упорядочение маршрутов, ведущих в другие страны, при этом особое внимание министерство уделит маршрутам, которые проходят через временно оккупированные территории, а потому не могут действовать полноценно или вообще не действуют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене маршрута или внесении изменений в него.
Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность прекращения автобусного сообщения с Беларусью.
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