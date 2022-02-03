Одобрена стратегия борьбы с организованной преступностью

На заседании правительство была принята Стратегия борьбы с организованной преступностью, реализовывать ее будут в три этапа в течение пяти лет.
Борьба будет организована в три этапа:
- Первый этап – оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности.
- Второй этап – определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий.
- Третий этап – выполнение комплексных плановых мероприятий.
Стратегия будет спонсироваться из государственного бюджета и других не запрещенных законодательством источников, а также на основании оптимальных решений, которые должны учитывать практику стран-членов Европейского Союза.
Ожидается, что реализация стратегии позволит снизить уровень оргпреступности в Украине, повысит доверие населения к власти, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику страны.
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