Одну из картин серии "Кувшинки" Клода Моне продали на аукционе Sotheby's за 4 минуты

Картину Клода Моне «Coin du bassin aux nymphéas»/«Пруд с водяными лилиями» выкупили за 50,8 млн долларов на торгах менее чем за четыре минуты.
Известно, что французский художник писал свои "Кувшинки" в своем саду в Живерни, где он жил последнее время. Одна из них, «Пруд с водяными лилиями», которая 17 ноября ушла с молотка на торгах Sotheby's, была написана в 1918 году. Это поздний шедевр художника.
Художник импрессионист Оскар Клод Моне, один из основателей направления импрессионизм, родился во Франции в Париже 14.11.1840 году и до последних лет жизни (5.12.1926 года) проживал в Живерни.
«Кувшинки» — это цикл картин художника, в котором он написал более 200 картин. Техника исполнения совершалась маслом. «Пруд с водяными лилиями» также написана техникой масляной живописи в 1918 году. Это работа относится к позднему периоду.
Картина «Пруд с водяными лилиями» появилась на аукционе впервые почти за 25 лет и была продана за 4 минуты, где торг за картину на аукционе Sotheby's взлетел до 50,8 млн долларов.
Картины Клода Моне очень ценятся, их стоимость на аукционах может превышать десятки и сотни миллионов долларов.
Шедевры Клода Моне обычно хранятся в музеях и галереях и нечасто выставляются на аукционах. Так, в 2015 году картина Моне "Водяные лилии" ушла с молотка за 54 миллиона долларов, а в 2019 году великолепная картина "Стога сена" была продана более чем за 110 миллионов долларов.
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