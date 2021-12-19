Одну из картин серии "Кувшинки" Клода Моне продали на аукционе Sotheby's за 4 минуты

Картину Клода Моне «Coin du bassin aux nymphéas»/«Пруд с водяными лилиями» выкупили за 50,8 млн долларов на торгах менее чем за четыре минуты.

Известно, что французский художник писал свои "Кувшинки" в своем саду в Живерни, где он жил последнее время. Одна из них, «Пруд с водяными лилиями», которая 17 ноября ушла с молотка на торгах Sotheby's, была написана в 1918 году. Это поздний шедевр художника.

Художник импрессионист Оскар Клод Моне, один из основателей направления импрессионизм, родился во Франции в Париже 14.11.1840 году и до последних лет жизни (5.12.1926 года) проживал в Живерни.