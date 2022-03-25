Одежда для покойниц и гробы Louis Vuitton - в столице прошла выставка современной похоронной культуры

26 июня в столице завершилась двухдневная международная выставка современной похоронной культуры RIP EXPO. В Украине данное мероприятие прошло впервые.
Об этом сообщают hromadske и "Страна".
Выставка открылась с дефиле, где модели в импровизированных гробах демонстрировали стильную женскую одежду для покойниц. Среди экспонатов на выставке были гробы в стиле аниме, с логотипами Louis Vuitton.
Среди оригинальных экспонатов были бриллианты, выращенные из праха или волоса умершего, которые родственники заказывают, чтобы носить в память о близком.
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