Одежда для покойниц и гробы Louis Vuitton - в столице прошла выставка современной похоронной культуры

14:20 27 июня Киев, Украина

26 июня в столице завершилась двухдневная международная выставка современной похоронной культуры RIP EXPO. В Украине данное мероприятие прошло впервые.
 
Об этом сообщают hromadske и "Страна".
 
Выставка открылась с дефиле, где модели в импровизированных гробах демонстрировали стильную женскую одежду для покойниц. Среди экспонатов на выставке были гробы в стиле аниме, с логотипами Louis Vuitton.
 
Среди оригинальных экспонатов были бриллианты, выращенные из праха или волоса умершего, которые родственники заказывают, чтобы носить в память о близком.