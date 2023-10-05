Одесский театр оперы и балета выступил в афинском амфитеатре: спектакль "Дон Кихот"

15:03 05 октября Киев, Украина

Одесский национальный академический театр оперы и балета продемонстрировал свое мастерство на сцене Афинского амфитеатра Одеона Ирода Античного.



Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.



Спектакль, который состоялся 2 октября, представил балет Л. Минкуса "Дон Кихот", аккомпанированный оркестром Одесской оперы под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого. Мероприятие оказалось чрезвычайно успешным.



В зрительном зале Афинского амфитеатра присутствовали посол Украины в Греции Сергей Шутенко и представители дипломатических миссий 16 стран, действующих в Греции.



Министерство культуры и информационной политики Украины выразило признательность артистам театра оперы и балета за их значительный вклад в популяризацию украинской культуры за рубежом и пожелало им дальнейших успехов, надеясь на их дальнейшие творческие победы на сценах Европы.