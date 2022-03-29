Одесский кинофестиваль: торжественная церемония закрытия пройдет около одесского порта на Потемкинской лестнице

11:19 01 июля Киев, Украина

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который запланирован с 14 по 21 августа, впервые за 12 лет своего существования церемонию закрытия проведет на Потемкинской лестнице.



Об этом сообщает пресс служба ОМКФ.

Таким образом каждый желающий сможет вживую увидеть вручение наград лауреатам Национального конкурса. В частности, здесь будут награждать победителей в следующих номинациях: гран-при фестиваля Золотой Дюк по результатам зрительского голосования; Лучший украинский полнометражный фильм; Лучшая режиссерская работа; Лучшая актерская работа; Лучший украинский короткометражный фильм.

«12-й Одесский международный кинофестиваль сфокусирован на украинском кино, а следовательно победителей этого года будут определять именно в Национальном конкурсе. Поэтому для нас было важным разделить это торжественное событие со зрителями, которые станут свидетелями триумфа украинского кинематографа. Накануне празднования 30-летия независимости страны каждый желающий сможет убедиться, что украинское кино не просто существует, а растет, развивается и побеждает», - отметила исполнительный директор кинофестиваля Анна Мачух.

Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ станет лента Малыш Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет. Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля 21 августа на Потемкинской лестнице. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.



Напомним, в предыдущие годы во время кинопоказов на Потемкинской лестнице в рамках ОМКФ зрители смотрели ленты из классики немого кино: Огни большого города Чарли Чаплина, Шантаж Альфреда Хичкока, Метрополис Фрица Ланга, Шерлок Холмс Артура Бертелета, Safety last! с Гарольдом Ллойдом в главной роли, Броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна, Восход Фридриха Вильгельма Мурнау, Дамское счастье Жюльена Дювивье, Человек с киноаппаратом Дзиги Вертова и другие.