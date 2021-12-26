Одесские Деды Морозы ездят по городу не на оленях, а на мотоциклах

13:41 26 Декабрь Киев, Украина

Верят или нет современные дети в Деда Мороза – это вопрос, но как выглядит олень они скоро точно не будут знать. Особенно дети в Одессе, где Деды Морозы ездят на мотоциклах.

Мотопробег с участием 12-ти Дедов Морозов (как в сказке «Двенадцать месяцев») начался в 16:00. Праздничная и нарядная колонна байков стартовала на улице Разумовской и в течение нескольких часов проехалась по многим местам города, посетив все районы.

Байкеры оделись в костюмы Дедов Морозов, а своих «железных коней» украсили сияющими гирляндами, игрушками и прочей мишурой.

В некоторых местах города колонна останавливалась и радостные одесситы, а особенно их дети, могли сфотографироваться с необычными Дедами Морозами

Кстати, в минувшем году Деды Морозы курсировали по Киеву на военной машине.