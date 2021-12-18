Одесская область: Ленин стал болгарским виноделом

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Об этом сообщает болградская газета "Дружба" на своей странице в Facebook в понедельник, 20 июля.



Отмечается, что теперь на пьедестале возвышается главный герой традиционного обряда виноградарей, отмечаемый 14 февраля, и символизирующий начало сельскохозяйственных работ - Трифон. Новость Одессы: Чтобы не демонтировать памятник Ленину , сельсовет Болградского района Одесской области, принял решение провести его реконструкцию. Вождя пролетариата превратили в болгарского винодела, тем самым сделав из Ленина героя традиционного обряда виноградарей .Об этом сообщает болградская газета "Дружба" на своей странице в Facebook в понедельник, 20 июля.Отмечается, что теперь на пьедестале возвышается главный герой традиционного обряда виноградарей, отмечаемый 14 февраля, и символизирующий начало сельскохозяйственных работ - Трифон.

В руках у него секатор и виноградная лоза, которую следует начинать обрезать именно в этот день. Рядом с фигурой стоит деревянный сосуд с вином - символом хорошего урожая.