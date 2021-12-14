Одесса: водоросли собирают экскаватором

Последние новости Одессы: Из-за высокой температуры воздуха на нескольких одесских пляжах начали цвести сине-зеленые водоросли. Вода вдоль прибрежной зоны окрасилась в зеленый цвет.

В Одессе коммунальщики очищают городские пляжи от сине-зеленых водорослей, которые начали активно цвести и окрашивают воду в зеленый цвет, при помощи техники.

Так, сотрудники коммунального предприятия «Побережье Одессы», Департамента городского хозяйства и водолазно-спасательной службы провели уборку территории пляжа «Лузановка» от массового скопления сине-зеленых водорослей. При помощи двух экскаваторов коммунальщикам удалось убрать 3 тонны водорослей.

В море у берегов Одессы, которое стало «зеленым» из-за цветущих водорослей, водоросли будут размножаться от нескольких недель до месяца.