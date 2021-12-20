Одесса претендует на звание спортивной столицы Украины

18:51 29 Июль Киев, Украина





Сегодня Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины. Одесские новости: Геннадий Труханов мэр Одессы, рассказал о планах строительства нового уникального спортивного комплекса - Одесса арена. Его особенностью будет, многофункциональность.Сегодня Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины.

"Сегодня очень важно развивать спортивную инфраструктуру. И если с количеством новых многофункциональных спортивных площадок Одесса лидирует, то современного многофункционального крытого спортивного комплекса в городе нет. Поэтому с 2016 года нами ведется активная проработка проекта создания в городе Одессе современного Дворца спорта", - заявил мэр Одессы.

По его словам, концепция проектируемой Одесской арены - создание современного многофункционального спортивного, развлекательного и общественного комплекса, который дал бы новые импульсы для жизни города, стал бы новым центром притяжения.

Сообщается, что в арене будут созданы соответствующие современным требованиям условия для развития культурной и спортивной жизни, организации художественных мероприятий высокого уровня. Общая площадь многофункциональной арены составит более 8 тысяч квадратных метров.



В проекте также сформировано новое публичное пространство города - площадь, которая может быть использована для городских праздников, культурных мероприятий, развлечений, ярмарок.