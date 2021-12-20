Одесса претендует на звание спортивной столицы Украины

Одесские новости: Геннадий Труханов мэр Одессы, рассказал о планах строительства нового уникального спортивного комплекса - Одесса арена. Его особенностью будет, многофункциональность.
Сегодня Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины.
Сегодня Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины.
По его словам, концепция проектируемой Одесской арены - создание современного многофункционального спортивного, развлекательного и общественного комплекса, который дал бы новые импульсы для жизни города, стал бы новым центром притяжения.
Сообщается, что в арене будут созданы соответствующие современным требованиям условия для развития культурной и спортивной жизни, организации художественных мероприятий высокого уровня. Общая площадь многофункциональной арены составит более 8 тысяч квадратных метров.
В проекте также сформировано новое публичное пространство города - площадь, которая может быть использована для городских праздников, культурных мероприятий, развлечений, ярмарок.
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