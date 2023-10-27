Одесса получила медицинскую помощь от мэра Вены: 5 автомобилей скорой помощи

08:18 27 октября Киев, Украина

В Одессу прибыло пять автомобилей скорой помощи, которые были переданы городу мэром Вены, Михаэлем Людвигом.

Об этом информирует председатель Одесской Областной Государственной Администрации, Олег Кипер, через свой канал в Телеграмме.

Олег Кипер подчеркнул, что Вена уже на протяжении многих лет оказывает Украине поддержку в виде гуманитарной медицинской помощи.
"23 октября 2023 года мэр Вены Михаэль Людвиг передал Одессе пять реанимобилей, и уже сегодня они прибыли в наш город", - говорится в сообщении.
Согласно главе региона, эти автомобили будут использоваться для обеспечения работы Коммунального Некоммерческого Предприятия "Одесский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф" Одесского Областного Совета.

В настоящее время машины проходят процедуру регистрации и будут задействованы после начала эксплуатации.