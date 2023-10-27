Одесса получила медицинскую помощь от мэра Вены: 5 автомобилей скорой помощи

В Одессу прибыло пять автомобилей скорой помощи, которые были переданы городу мэром Вены, Михаэлем Людвигом.
Об этом информирует председатель Одесской Областной Государственной Администрации, Олег Кипер, через свой канал в Телеграмме.
Олег Кипер подчеркнул, что Вена уже на протяжении многих лет оказывает Украине поддержку в виде гуманитарной медицинской помощи.
Об этом информирует председатель Одесской Областной Государственной Администрации, Олег Кипер, через свой канал в Телеграмме.
Олег Кипер подчеркнул, что Вена уже на протяжении многих лет оказывает Украине поддержку в виде гуманитарной медицинской помощи.
Согласно главе региона, эти автомобили будут использоваться для обеспечения работы Коммунального Некоммерческого Предприятия "Одесский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф" Одесского Областного Совета.
В настоящее время машины проходят процедуру регистрации и будут задействованы после начала эксплуатации.
В настоящее время машины проходят процедуру регистрации и будут задействованы после начала эксплуатации.
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