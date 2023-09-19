Одесса планирует расширение зоны всемирного наследия ЮНЕСКО

Одесса планирует расширить границы зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, как объявила пресс-служба Одесского городского совета.
В ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (КВН) украинская делегация провела дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО относительно расширения границ зоны ЮНЕСКО в Одессе.
Украина предложила расширить границы объекта ЮНЕСКО в Одессе до улиц Торговой, Ковальской, Успенской и Лидерсовского бульвара, но эксперты Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) настаивают на более широком расширении границ Исторического центра Одессы. Это включает в себя расширение до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, которые были определены Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года. Эта граница проходит по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару.
В ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (КВН) украинская делегация провела дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО относительно расширения границ зоны ЮНЕСКО в Одессе.
Украина предложила расширить границы объекта ЮНЕСКО в Одессе до улиц Торговой, Ковальской, Успенской и Лидерсовского бульвара, но эксперты Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) настаивают на более широком расширении границ Исторического центра Одессы. Это включает в себя расширение до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, которые были определены Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года. Эта граница проходит по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару.
Также стоит отметить, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении двух объектов в Список всемирного наследия под угрозой.
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