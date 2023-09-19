Одесса планирует расширение зоны всемирного наследия ЮНЕСКО

Иван Липтуга, директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, подчеркнул: "Зона основного объекта ЮНЕСКО должна быть расширена до границ комплексной охранной зоны, которая проходит в Одессе по улице Пантелеймоновской и улице Старопортофранковской. Во время наших консультаций с представителями ЮНЕСКО и другими консультативными органами ИКОМОС настояло, чтобы эта зона соответствовала комплексной охранной зоне."