Одесса планирует расширение зоны всемирного наследия ЮНЕСКО

17:59 19 сентября Киев, Украина

Одесса планирует расширить границы зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, как объявила пресс-служба Одесского городского совета.

В ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (КВН) украинская делегация провела дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО относительно расширения границ зоны ЮНЕСКО в Одессе.

Украина предложила расширить границы объекта ЮНЕСКО в Одессе до улиц Торговой, Ковальской, Успенской и Лидерсовского бульвара, но эксперты Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС) настаивают на более широком расширении границ Исторического центра Одессы. Это включает в себя расширение до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, которые были определены Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года. Эта граница проходит по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару.
 
Иван Липтуга, директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, подчеркнул: "Зона основного объекта ЮНЕСКО должна быть расширена до границ комплексной охранной зоны, которая проходит в Одессе по улице Пантелеймоновской и улице Старопортофранковской. Во время наших консультаций с представителями ЮНЕСКО и другими консультативными органами ИКОМОС настояло, чтобы эта зона соответствовала комплексной охранной зоне."
 
Также стоит отметить, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении двух объектов в Список всемирного наследия под угрозой.
 
"Киев: Собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра" и "Ансамбль исторического центра Львова".