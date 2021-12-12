Очередной конфуз нардепа Александра Корниенко. Видео

Верховная Рада проводила заседание в стандартном рабочем режиме, когда пришла очередь выступать народному депутату Александру Корниенко, сначала он забыл вставить карточку, а после, перепутав микрофон с телефоном сказал: "Алло, да? Добрый день".
Данная реплика нардепа вызвала взрыв смеха его коллег и массу аплодисментов. Корниенко объяснил конфуз тем, что все "уже заработались".
Напомним, недавно Корниенко также попал из-за микрофона в скандальную ситуацию. Пребывая в Николаеве и не зная, что направленная на него камера не выключена, политик обсуждал с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия местных представительниц пропрезидентской партии.
Когда непарламентские выражения Корниенко обнародовали, он заявил, что во-первых, запись была смонтирована, а во-вторых, он говорил вовсе не о Аллахвердиевой, как это утверждалось.
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