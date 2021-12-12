Очередной конфуз нардепа Александра Корниенко. Видео

17:07 17 Июль Киев, Украина

Верховная Рада проводила заседание в стандартном рабочем режиме, когда пришла очередь выступать народному депутату Александру Корниенко , сначала он забыл вставить карточку, а после, перепутав микрофон с телефоном сказал: "Алло, да? Добрый день".

Данная реплика нардепа вызвала взрыв смеха его коллег и массу аплодисментов. Корниенко объяснил конфуз тем, что все "уже заработались".

Напомним, недавно Корниенко также попал из-за микрофона в скандальную ситуацию. Пребывая в Николаеве и не зная, что направленная на него камера не выключена, политик обсуждал с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия местных представительниц пропрезидентской партии.