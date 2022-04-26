Очередная провокация рф: жителей непризнанного Приднестровья запугивают рассылкой СМС от имени СБУ

19:23 26 апреля Киев, Украина

Жителям непризнанной "Приднестровской молдавской республики" начали приходить фейковые СМС , рассылаемые якобы СБУ и ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В СМС содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории Приднестровья

Подобные фейки, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы, сообщает украинская разведка и уточняет, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.