Очередная провокация рф: жителей непризнанного Приднестровья запугивают рассылкой СМС от имени СБУ

Жителям непризнанной "Приднестровской молдавской республики" начали приходить фейковые СМС, рассылаемые якобы СБУ и ВСУ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В СМС содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории Приднестровья
Подобные фейки, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы, сообщает украинская разведка и уточняет, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.
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