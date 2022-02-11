Оценки в школе: вместо 12 баллов – зачтено/не зачтено

06:54 24 Сентябрь Киев, Украина

 
Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и за некоторые предметы ставить "зачтено".

Об этом говорится в законе о полном общем среднем образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Согласно ему, школы могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии это стоит перевести в баллы. В частности, такую оценку учителя могут использовать для таких предметов:

Физическая культура;
Трудовое обучение;
Изобразительное исскуство;
Музыкальное искусство;
Основы здоровья и тому подобное.

В свою очередь, педагоги рекомендуют оценивать школьников по некоторым предметам не по 12-балльной шкале, а – "зачтено"/"не зачтено", если более 50% уроков проводится дистанционно.

Ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.