Оценки в школе: вместо 12 баллов – зачтено/не зачтено

06:54 24 Сентябрь Киев, Украина

Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и за некоторые предметы ставить "зачтено".



Об этом говорится в законе о полном общем среднем образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.



Согласно ему, школы могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии это стоит перевести в баллы. В частности, такую оценку учителя могут использовать для таких предметов:



Физическая культура;

Трудовое обучение;

Изобразительное исскуство;

Музыкальное искусство;

Основы здоровья и тому подобное.



В свою очередь, педагоги рекомендуют оценивать школьников по некоторым предметам не по 12-балльной шкале, а – "зачтено"/"не зачтено", если более 50% уроков проводится дистанционно.



Ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.