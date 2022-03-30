"Всемирный обзор ценностей": как изменилось мировоззрение украинцев за 9 лет

07:16 05 ноября Киев, Украина

Основываясь на данные социологов, удалось узнать, как изменилось мировоззрение украинцев в 2020 году по сравнению с 2011 годом.

Всемирный обзор ценностей (англ. World Values Survey, WVS) — исследовательский проект, объединяющий социологов по всему миру, которые изучают ценности и их воздействие на социальную и культурную жизнь. ... Эти исследования демонстрируют изменения в мировоззрении людей.

За последние 9 лет:



🟢счастливых людей стало больше — с 68% до 78,3% (а в 1996 таких было всего 46%) ;



🟢доля людей, которые считают, что они здоровы, выросла с 37% до 45,4%;



🟢доля тех, кто за последний год никогда не оставался без необходимых лекарств или медицинской помощи, увеличилась с 53% до 62,5%;

🟢стало меньше тех, кто считает, что имеет низкий уровень дохода — с 55% до 45,1% и выросла доля тех, кто оценивает свой доход как средний — с 33% до 37%;



🟢стало меньше тех, кто считает, что в детях надо воспитывать религиозность (с 22% до 14,9%) и послушание (с 58% до 33,1%);



🟢возросла



🟢если в 2011 году 67% гордились тем, что они



🟢счастливых людей стало больше — с 68% до 78,3% (а в 1996 таких было всего 46%) ;🟢доля людей, которые считают, что они здоровы, выросла с 37% до 45,4%;🟢доля тех, кто за последний год никогда не оставался без необходимых лекарств или медицинской помощи, увеличилась с 53% до 62,5%;🟢стало меньше тех, кто считает, что имеет низкий уровень дохода — с 55% до 45,1% и выросла доля тех, кто оценивает свой доход как средний — с 33% до 37%;🟢стало меньше тех, кто считает, что в детях надо воспитывать религиозность (с 22% до 14,9%) и послушание (с 58% до 33,1%);🟢возросла толерантность , например, к гомосексуалам. Доля тех, кто не хотел бы жить рядом с ними, снизилась с 62% до 44,8%;🟢если в 2011 году 67% гордились тем, что они украинцы , то в 2020 таких уже 82,2%.

Но есть и плохие новости. За эти же 9 лет:



🔴выросла ксенофобия. Доля тех, кто не желает жить по соседству с иммигрантами, увеличилась с 19% до 27,1%, с людьми другой национальности — с 17% до 24,8%;



🔴изменились гендерные стереотипы. В 2011 году 18% украинцев считали, что университетское образование важнее для мальчика, чем для девочки, а в 2020 — так считают уже 24,5%;



🔴все меньше людей осуждают домашнее насилие, уклонение от налогов и коррупцию;



🔴 выросло количество тех, кто поддерживает управления страной военными — с 13% до 21,1%;



🔴потеряли доверие большинство государственных институтов — судьи, правительство, Верховная Рада, образовательные и государственные учреждениям и службы в целом. Но это не касается Вооруженных сил и Национальной полиции, доверие к которым подросло.



Также украинцы стали меньше надеяться на государство и больше рассчитывать на себя. И все больше тех, кто считает, что человек должен получать больше, если он больше работает.