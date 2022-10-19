Обязательные экзамены для получения украинского гражданства: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада сегодня 18 октября приняла за основу законопроект №7606 , согласно которому уточняются условия принятия в гражданство Украины.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Соответствующим законом вводится знание основ Конституции Украины и истории Украины, а также владение государственным языком на достаточном уровне как условие принятия в гражданство Украины. На сдачу экзаменов и предоставление соответствующих документов предоставляется 2 года.
Такие же правила действуют для лиц, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой и т.д.
За законопроект проголосовали 309 депутатов.
Напомним, 28 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Шмыгаль отметил, что гражданство Украины — это "привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам страны".
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Соответствующим законом вводится знание основ Конституции Украины и истории Украины, а также владение государственным языком на достаточном уровне как условие принятия в гражданство Украины. На сдачу экзаменов и предоставление соответствующих документов предоставляется 2 года.
Такие же правила действуют для лиц, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой и т.д.
За законопроект проголосовали 309 депутатов.
Напомним, 28 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Шмыгаль отметил, что гражданство Украины — это "привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам страны".
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