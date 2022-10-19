Обязательные экзамены для получения украинского гражданства: Рада поддержала законопроект

15:36 18 октября Киев, Украина

Верховная Рада сегодня 18 октября приняла за основу законопроект №7606 , согласно которому уточняются условия принятия в гражданство Украины.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Соответствующим законом вводится знание основ Конституции Украины и истории Украины, а также владение государственным языком на достаточном уровне как условие принятия в гражданство Украины. На сдачу экзаменов и предоставление соответствующих документов предоставляется 2 года.

Такие же правила действуют для лиц, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой и т.д.

За законопроект проголосовали 309 депутатов.

Напомним, 28 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Шмыгаль отметил, что гражданство Украины — это "привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам страны".