Объявлены номинанты на премию Сахарова 2023

Европейский парламент объявил номинантов на премию Сахарова за свободу мнения в 2023 году. Список обнародован на официальном сайте Европарламента.
В этом году Европейская народная партия выдвинула на соискание премии Масху Амини и женщин Ирана. Амини и движение "Женщина, жизнь, свобода" выдвинули группа Социалистов и демократов (S&D) и группа Renew Europe.
В 2022 году Иран охватила самая масштабная волна протестов в истории страны. Поводом стала смерть Махсы Амини — 22-летней девушки, которую 14 сентября 2022 года арестовала полиция морали из-за "публичного несоблюдения иранских правил ношения хиджаба". Девушку пытали, в результате этого она попала в больницу и скончалась. Это произошло 16 сентября.
В свою очередь Пятрас Ауштрявичюс, Ханна Нойман и 57 других депутатов Европарламента номинировали афганских образовательных активисток Марцию Амири, Парасту Хакима и Матюлу Вейза.
Группа Европейских консерваторов и реформистов выдвинули на получение премии грузинскую активистку и госзащитницу Нино Ломжария и проевропейский народ Грузии.
Группа "Идентичность и демократия" выдвинула кандидатуру Илона Маска "за разоблачение практик предыдущего руководства Twitter (теперь X)".
Группа Зеленых/Европейского свободного альянса в свою очередь номинировала правозащитницу и активистку из Уганды Ванессу Накате.
Тилли Мец и 42 других депутата Европарламента выдвинули кандидатуры борцов за права человека Вильму Нуньес де Эскорсия и монсеньора Роландо Хосе Альвареса Лагоса из Никарагуа.
Политическая "Группа левых" в Европарламенте выдвинула на получение премии Сахарова группу борющихся за свободу безопасных и законных абортов: Юстину Вижинскую , Морену Херейру и Коллин Макниколас.
В 2022 году премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова "за свободу мысли" получил украинский народ в лице президента и гражданского общества.
Ежегодная премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и основные свободы, с 1988 года. Она названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, призовой фонд составляет 50 тысяч евро.
Первым лауреатом премии в 1988 году стал президент ЮАР и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела. Другими известными персонами, которые стали лауреатами, были: Аун Сан Су Чжи (1990), Кофи Анан (2003), Людмила Алексеева (2009), Олег Сенцов (2018), Ильхам Тохты (2019). В 2021 году премия досталась лидеру российской оппозиции Алексею Навальному.
В этом году Европейская народная партия выдвинула на соискание премии Масху Амини и женщин Ирана. Амини и движение "Женщина, жизнь, свобода" выдвинули группа Социалистов и демократов (S&D) и группа Renew Europe.
В 2022 году Иран охватила самая масштабная волна протестов в истории страны. Поводом стала смерть Махсы Амини — 22-летней девушки, которую 14 сентября 2022 года арестовала полиция морали из-за "публичного несоблюдения иранских правил ношения хиджаба". Девушку пытали, в результате этого она попала в больницу и скончалась. Это произошло 16 сентября.
В свою очередь Пятрас Ауштрявичюс, Ханна Нойман и 57 других депутатов Европарламента номинировали афганских образовательных активисток Марцию Амири, Парасту Хакима и Матюлу Вейза.
Группа Европейских консерваторов и реформистов выдвинули на получение премии грузинскую активистку и госзащитницу Нино Ломжария и проевропейский народ Грузии.
Группа "Идентичность и демократия" выдвинула кандидатуру Илона Маска "за разоблачение практик предыдущего руководства Twitter (теперь X)".
Группа Зеленых/Европейского свободного альянса в свою очередь номинировала правозащитницу и активистку из Уганды Ванессу Накате.
Тилли Мец и 42 других депутата Европарламента выдвинули кандидатуры борцов за права человека Вильму Нуньес де Эскорсия и монсеньора Роландо Хосе Альвареса Лагоса из Никарагуа.
Политическая "Группа левых" в Европарламенте выдвинула на получение премии Сахарова группу борющихся за свободу безопасных и законных абортов: Юстину Вижинскую , Морену Херейру и Коллин Макниколас.
В 2022 году премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова "за свободу мысли" получил украинский народ в лице президента и гражданского общества.
Ежегодная премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и основные свободы, с 1988 года. Она названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, призовой фонд составляет 50 тысяч евро.
Первым лауреатом премии в 1988 году стал президент ЮАР и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела. Другими известными персонами, которые стали лауреатами, были: Аун Сан Су Чжи (1990), Кофи Анан (2003), Людмила Алексеева (2009), Олег Сенцов (2018), Ильхам Тохты (2019). В 2021 году премия досталась лидеру российской оппозиции Алексею Навальному.
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