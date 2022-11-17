Объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023"

16:21 17 ноября Киев, Украина

Сегодня стало известно, кто из украинских исполнителей попал в финал Национального отбора на следующее "Евровидение" и песни, которые они будут исполнять.

2Tone – «Цветок» ( участники «Голоса страны»);

Angelina – Stronger

Demchuk – Alive (пел с Настей Каменских песню Sorry 2);

Fiinka – «Довбуш»;

Jerry Heil – When God shut the door;

Krutь – «Колыбельная»;

Moisei – I'm not alone;

OY Sound System – «Ой, тоскую» (участником и саундпродюсером группы является наш коллега Тарас Галаневич);

Tember Blanche – "Я дома";

Tvorchi – Heart of Steel.

Финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря.

Услышать композиции финалистов Нацотбора можно будет в начале декабря. Напомним, что "Евровидение-2023" должна принимать Украина как победительница прошлого конкурса. Однако из-за полномасштабного вооруженного вторжения россии в Украину и боевых действий в целях безопасности право проведения мероприятия перешло Великобритании. Полуфиналы и финал "Евровидения" пройдут на арене Liverpool 9, 11 и 13 мая 2023 года. Это будет первый конкурс Евровидения в Великобритании за 25 лет.