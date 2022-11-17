Объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2023"

Сегодня стало известно, кто из украинских исполнителей попал в финал Национального отбора на следующее "Евровидение" и песни, которые они будут исполнять.
- 2Tone – «Цветок» ( участники «Голоса страны»);
- Angelina – Stronger
- Demchuk – Alive (пел с Настей Каменских песню Sorry 2);
- Fiinka – «Довбуш»;
- Jerry Heil – When God shut the door;
- Krutь – «Колыбельная»;
- Moisei – I'm not alone;
- OY Sound System – «Ой, тоскую» (участником и саундпродюсером группы является наш коллега Тарас Галаневич);
- Tember Blanche – "Я дома";
- Tvorchi – Heart of Steel.
Финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря.
Услышать композиции финалистов Нацотбора можно будет в начале декабря. Напомним, что "Евровидение-2023" должна принимать Украина как победительница прошлого конкурса. Однако из-за полномасштабного вооруженного вторжения россии в Украину и боевых действий в целях безопасности право проведения мероприятия перешло Великобритании. Полуфиналы и финал "Евровидения" пройдут на арене Liverpool 9, 11 и 13 мая 2023 года. Это будет первый конкурс Евровидения в Великобритании за 25 лет.
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