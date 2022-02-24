Объявлены официальные данные о российских ударах по городам Украины

С раннего утра все соцсети наполнили новости о взрывах во многих городах Украины. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Россия приступила к открытому наступлению на Украину, начав ракетными ударами уничтожать военно-стратегические объекты, аэродромы и военные склады. Удары наносятся по Киеву, Харькову, Днепру. Массово обстреливается граница.
К этом моменту зафиксированы такие атаки врага:
04:35 на п/н впс В.Писаревка со стороны РФ;
05:00 с ППр Чертково (РФ) обстрел ППр Милово;
05:05 впс Н.Слобода обстрел ГРАДами со стороны РФ;
05:05 нападение на п/н в ППр Гоптовка;
05:15 обстрел аэродрома Краматорск;
05:20 впс Веселое, Волчанск, Дергачи - артиллерийский обстрел со стороны РФ;
05:13 обстрел мЧПр Грабовское впс Краснополье;
05:23 ППр Бачевск заходит бронетехника;
05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;
05:30 впс Тополь обстрел с ГРАДов со стороны РФ;
05:30 впс Золочев минометный обстрел со стороны РФ;
05:50 впс Волчанск обстрел с ГРАДов со стороны РФ.
Напомним, первые взрывы прогремели буквально спустя несколько минут после объявления войны Россией.
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