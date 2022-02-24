Объявлены официальные данные о российских ударах по городам Украины

07:20 24 Февраль Киев, Украина

С раннего утра все соцсети наполнили новости о взрывах во многих городах Украины. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Россия приступила к открытому наступлению на Украину, начав ракетными ударами уничтожать военно-стратегические объекты, аэродромы и военные склады. Удары наносятся по Киеву, Харькову, Днепру. Массово обстреливается граница.

К этом моменту зафиксированы такие атаки врага:

04:35 на п/н впс В.Писаревка со стороны РФ;

05:00 с ППр Чертково (РФ) обстрел ППр Милово;

05:05 впс Н.Слобода обстрел ГРАДами со стороны РФ;

05:05 нападение на п/н в ППр Гоптовка;

05:15 обстрел аэродрома Краматорск;

05:20 впс Веселое, Волчанск, Дергачи - артиллерийский обстрел со стороны РФ;

05:13 обстрел мЧПр Грабовское впс Краснополье;

05:23 ППр Бачевск заходит бронетехника;

05:25 г. Днепр - 2 взрыва на взлетной полосе;

05:30 впс Тополь обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

05:30 впс Золочев минометный обстрел со стороны РФ;

05:50 впс Волчанск обстрел с ГРАДов со стороны РФ.

Напомним, первые взрывы прогремели буквально спустя несколько минут после объявления войны Россией.